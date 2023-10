Thisted FC lagde afstand til bunden med første hjemmesejr

I sidste uge tabte Thisted FC med 1-2 på udebane mod AB i 2. division efter en ellers god præstation.

Lørdag kunne thyboerne så rejse sig med en 1-0-sejr på hjemmebane over københavnske FA 2000. Udover de tre point kunne Thisted FC glæde sig over, at de kunne give hjemmepublikummet en sejr for første gang i sæsonen. Samtidig var det også anden gang i sæsonens hidtidige 10 2. divisionskampe, at Thisted FC gik fra banen uden at have indkasseret mål.

Kampens enlige scoring faldt efter 17 minutter, da Mathias Myrthue headede bolden i mål efter et hjørnespark, og det mål var altså nok til, at Thisted FC kunne tage en sejr på 1-0.

Med sejren fik Thisted FC skabt afstand ned til den tungere ende af tabellen, og samtidig fik thyboerne også skabt kontakt til den top-seks, der giver plads i oprykningsspillet. Thisted FC har nu to point op til AB på sjettepladsen.

Thisted FC's næste opgave er på næste lørdag, hvor der venter en udekamp mod Roskilde.