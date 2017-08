Thisted FC leverede flot comeback

BRABRAND: Oprykkerne fra Thisted FC har en flot start på sæsonen i NordicBet Ligaen i fodbold, men søndag måtte holdet hive et flot comeback frem for at hente point.

Thyboerne var bagud med 0-2 i udekampen mod Brabrand, men det lykkedes alligevel at nappe det ene point, da Allan Hövenhoff ét minut før tid udlignede til slutresultatet 2-2.

En lige første halvleg fik en dramatisk afslutning, da Brabrands Jesper Brinck kort før pausefløjtet fik sendt bolden ind bag Kevin Mendoza i Thisted-målet.

Og hjemmeholdet så ud til at have snøret sækken med målet til 2-0, der faldt et kvarter inden i anden halvleg. Skarpretter var Michael Pedersen.

Thisted FC fik reduceret ved Glenn Rask godt 10 minutter før tid, inden Allan Hövenhoff altså fuldendte det flotte comeback.

Resultatet betyder, at Thisted FC indtager rækkens fjerdeplads med 10 point for seks kampe.

Brabrand ligger på syvendepladsen med otte point, ligeledes for seks kampe.

Thisted FC skal i aktion igen 3. september, når HB Køge gæster Sparekassen Thy Arena.