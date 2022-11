Thisted FC løb ind i unødvendigt nederlag

GLADSAXE:I den første time af opgøret mellem AB og Thisted FC var der ikke for alvor et af de to hold, der kunne påberåbe sig skuffelse over stillingen var 0-0. Ingen af de to hold formåede for alvor at sætte sig på spillet, og det var en åben slagudveksling mellem Peter Bechmanns udvalgte og de københavnske akademikere.

Det indtryk ændrede sig fra det ene sekund til det andet, da Emil Mygind bragte AB på 1-0. Det betød, at Thisted FC forsøgte at sætte en offensiv ind i jagten på en udligning.

Thyboerne fik presset AB tilbage på banen, men de helt oplagte scoringschancer lod vente på sig. I stedet var det AB, der slog kontra og fik tilkendt et straffespark, som Frederik Ellegaard udnyttede til at fordoble føringen.

Med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid bragte evigt farlige Mikkel Agger noget spænding tilbage i opgøret, da han reducerede til 1-2, men efterfølgende formåede Thisted FC ikke for alvor at gøre det nervepirrende for hjemmeholdets tilskuere. Det betød, at en flok skuffede Thisted-spillere enten sank om i græsset eller opsøgte kampens dommer for en diskussion, da kampen blev fløjtet af. Under alle omstændigheder lyste skuffelsen ud af de trætte Thisted-spillere.

Med nederlaget er Thisted FC stadig noteret for 17 point på rækkens ottendeplads. Der er fire point op til Skive på sjettepladsen, der giver adgang til oprykningsspillet, og Thisted FC har en kamp i hånden. Den spilles onsdag i Esbjerg. Her får Thisted mulighed for at hente sæsonens blot anden udesejr.