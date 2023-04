Thisted FC matchede suverænt tophold

THISTED:Fodboldherrerne fra Thisted FC tog lørdag hul på oprykningsspillet i 2. division som voldsomt undertippede. Thyboerne sluttede grundspillet hele 22 point dårligere end duksene fra B93, men hjemme på Lerpytter formåede de alligevel at holde hovedstadsklubben i en skruetvinge og få 0-0.

- Vi spillede en rigtig solid kamp mod et meget stærkt B93-hold. Vi var med hele vejen og havde også chancer nok til, at vi kunne have taget alle tre point, siger forsvarsspilleren Jeppe Svenningsen.

Thisted FC - B93 0-0 Fodbold, 2. division, mænd

Oprykningsspil

Tilskuere: 243 VIS MERE

Det var fjerde kamp i træk, at thyboerne holdt nullet, men lørdagens recept var ifølge Jeppe Svenningsen på ingen måde at parkere bussen.

- Jeg synes, at vi i perioder var gode til at få flyttet spillet langt frem, og at vi der var bedre på bolden, end vi har været tidligere. Så der var klar spillemæssig fremgang.

Det ene point rykker dog ikke meget i stillingen, hvor Thisted er isoleret som nummer seks og sidst. De har hele 13 point op til AB på femtepladsen.

- Vi skal bruge det her forår til at øve os på at matche de bedste hold i rækken. Det næste bliver, at vi også skal kunne vinde sådan en kamp som denne, og der er virkelig noget at bygge videre på, siger Jeppe Svenningsen.