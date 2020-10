Thisted FC reddede et point dybt ind i overtiden

FODBOLD:Thisted FC havde kurs mod et snævert nederlag, da de lørdag gæstede Frem i mændenes 2. division i fodbold. Men den farlige angriber Yao Dieudonne ville det anderledes mod topholdet.

Dybt inde i overtiden dukkede ivorianeren op og udlignede til slutresultatet 1-1 i Valby Idrætspark, efter at Emil Schou Jørgensen i det 60. minut havde bragt Frem foran.

Yao Dieudonne er varm for Thisted FC i øjeblikket, da han sidste weekend scorede to gange i 4-2-sejren over Næsby.

Thisted FC indtager efter otte spillerunder en femteplads i 2. divisions pulje 2, men de har kun ét points luft at give af til Dalum under stregen.

Frem er fortsat nummer to i rækken, men de mistede med pointtabet et skridt til Jammerbugt FC, der først søndag skal i aktion på udebane mod Holstebro.