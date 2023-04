Thisted FC rykker frem i det sjove selskab

ROSKILDE:Thisted FC's 2. divisionshold i fodbold har fundet sejrsformlen. Få en tidlig scoring og forsvar den hjem derfra. Det gjorde thyboerne for en lille uge siden mod Esbjerg fB, og skærtorsdag gentog de bedriften ude mod FC Roskilde.

Emil Lagergaard bragte Thisted FC foran efter mindre end tre minutters spil, efter at han modtog bolden på egen banehalvdel. Siden rykkede han uimodståeligt frem i banen, og da ingen gik til ham, tog han chancen fra distancen og kunne se bolde kile sig ind ved roden af stolpen.

FC Roskilde - Thisted FC 0-1 Fodbold, 2. division, mænd

Mål: 0-1 Emil Lagergaard (3. minut) VIS MERE

1-0-føringen mod det sjællandske bundhold holdt helt frem til slutfløjtet, selvom Mikkel Agger burde have udbygget på en af flere frie chancer til angriberen.

Sejren sender TFC frem på sjettepladsen i rækken, og dermed ligger de før sidste spillerunde, der afvikles 2. påskedag, til at komme med i oprykningsspillet.

Thyboerne har et forspring på to point til de nærmeste forfølgere fra Brabrand, men skal altså bruge en sejr hjemme over Skive nu på mandag for at være helt sikker på placeringen i top-seks. Mindre kan dog også ende med at gøre det - afhængig af de øvrige resultater.