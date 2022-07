Thisted FC sælger topscorer til konkurrent

THISTED:Det virkede næsten som et spørgsmål om tid, før Thisted FC måtte sige farvel til angrebsprofilen Yao Dieudonne, og nu er den dag så kommet.

I en pressemeddelelse oplyser Thisted FC nemlig, at man har solgt den lynhurtige angriber til Kolding, der ligesom Thisted FC spiller i 2. division.

- Yao som case har været en fantastisk historie. Han havde besvær med at slå til på øverste hylde i OB tilbage i 2016 og måtte derfor tilpasse sig. Siden han kom til Thisted FC tilbage i 2019, har han udviklet sig markant, hvorfor vi kun kan glæde os over, at Yao formår at tage næste skridt i sin karriere, fortæller Peter Bechmann, der er en del af det sportslige udvalg i Thisted FC.

Det er opsigtsvækkende, at Thisted FC laver et salg, da det ikke er hverdagskost, og det er også bemærkelsesværdigt, at det er til en direkte konkurrent i toppen af 2. division. Selvom Kolding havde en forfærdelig sidste sæson, så er ambitionerne stadig høje i Kolding, der med købet af Yao får tilført en af rækkens bedste angribere. Der ligger dog også et personligt motiv for angriberen til at skifte til Kolding.

Udover de sportslige forudsætninger, der er at finde i Kolding IF, har det geografiske aspekt også spillet ind i salget af Yao Dieudonne, der gennem sin tid som Thisted-spiller er blevet boende i Odense.

- Det er klart at Kolding IF som klub kan tilbyde nogle forudsætninger i form af deres fuldtidssetup, vi som klub ikke kan konkurrere med. Dertil ligger der også et geografisk aspekt, eftersom Yao og hans familie er bosiddende i Odense. Med dette skifte kommer Yao derfor også geografisk tættere på sin familie, fortæller Peter Bechmann.

25-årige Yao Dieudonne nåede at spille 65 2. divisionskampe for Thisted. Her blev det til 34 scoringer fra ivorianeren.