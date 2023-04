Thisted FC sat på plads på hjemmebane

THISTED:De klemte sig lige nøjagtigt med i oprykningsspillet i mændenes 2. division i fodbold, men her er Thisted FC indtil videre kommet i menneskehænder.

Efter en fin åbning med 0-0 hjemme mod B93 tabte thyboerne knebent 1-2 ude til Aarhus Fremad, og fredag aften måtte de så indkassere et ganske klart nederlag på hjemmebane.

Kolding IF vandt 3-0 på Lerpytter, og det skyldes ene og alene den tidligere superligaspiller Thomas Mikkelsen. Angriberen, der har en fortid i OB, lavede hattrick og sørgede for, at sydjyderne tog en sikker sejr med hjem.

Thisted FC - Kolding IF 0-3 Fodbold, 2. division, oprykningsspil

Mål: 0-1 Thomas Mikkelsen (22. minut), 0-2 Thomas Mikkelsen (25. minut), 0-3 Thomas Mikkelsen (65. minut) VIS MERE

Med to scoringer indenfor tre minutter midtvejs i første halvleg satte Thomas Mikkelsen kursen for Kolding, inden han lukkede ballet efter godt en times spil.

Thisted FC er fortsat isoleret på sjettepladsen i oprykningsspillet, hvor de har et gab på hele 13 point op til AB på femtepladsen. Thyboerne skal næste gang i aktion søndag 7. maj på hjemmebane mod Esbjerg.