Thisted FC sejrede i forårsdebut

FODBOLD: Forårssæsonen blev søndag middag sparket i gang i 2. division, og det blev den med manér. Thisted FC tog hjemme mod divisionens næstbedste hold, Middelfart, men det stoppede ikke hjemmeholdet, som besejrede fynboerne med 3-1.

Kampen startede noget sløv for hjemmeholdet, som i de første 30 minutter ikke havde meget at skulle have sagt. Middelfart dominerede spillet, men formåede ikke at få bolden bag målmand Markus Iversen. I slutningen af første halvleg fik Thisted FC dog vendt spillet en smule, og spillet bølgede mere frem og tilbage det sidste kvarter af første halvleg.

Efter halvlegen fik Thisted FC fortsat den gode stime, de sluttede første halvleg af med, og der skulle ikke gå mere en fire minutter af anden halvleg, før det lykkedes nordjydernes Mathias K. Andersen at få bolden bag Middelfarts keeper. Lykken var kort, for kun fire minutter senere fik Middelfart udlignet.

Efter ti gode minutter bragte Frederik Sloth, Thisted FC foran igen, og kun tre minutter senere sendte Frederik Sloth endnu en gang bolden ind bag den fynske keeper, og blev i den grad den måske vigtigste brik i, at Thisted FC søndag middag fik den helt perfekte start på forårssæsonen i 2. division.