Thisted FC siger farvel til tre spillere

FODBOLD:Thisted FC i 2. division har taget afsked med tre spillere, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om målmand Markus Iversen, midtbanespilleren Nicolai Rask Lassen og angriberen Kasper Yde Hedegaard, der ifølge Thisted FC forlader klubben efter gensidig aftale.

- Hos Thisted FC håber vi, at vi aldrig behøver at tage endegyldigt afsked med vores spillere, hvorfor vi hellere vil benytte lejligheden til at sige på gensyn, eftersom vi håber, at vores veje i fremtiden igen krydses, lyder det fra Thisted FC.

Nicolai Rask Lassen har allerede fremtiden på plads, idet han vender tilbage til Vejgaard Boldspilklub, som han også spillede for før skiftet til Thisted.