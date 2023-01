Thisted FC skriver med ombejlet amatør

THISTED:Fredag offentliggjorde Thisted FC, at 2. divisionsklubben har skrevet under med den 22-årige forsvarsspiller, Jonas Hansen, som hidtil har spillet som amatør i klubben.

Underskriften sikrede Thisted FC, selvom midtstopperen senest har været til træning hos Vendsyssel FF for at vise sig frem og således har haft andre øjne på sig. I efteråret slog han for alvor sit navn fast i dansk fodbold, da han scorede i thyboernes pokalbrag mod FC København og efterfølgende byttede kamptrøjer med Andreas Cornelius, som endte med at sende nordjyderne ud af pokalturneringen.

- De seneste fire eller fem kampe har han spillet fast og gjorde det rigtig godt. Der står FCK-kampen jo højt. Men vi kunne hele tiden se, at han er meget komplet fom forsvarsspiller, og vi håber, at vi kan forløse noget der, fortæller sportschef Peter Bechmann.

- Jonas er en spiller, vi har været glade for i Thisted FC i lang tid. Han er en utrolig dygtig forsvarsspiller med nogle gode spidskompetencer, og vi tror på, at vi kan videreudvikle disse sammen. Vi føler lidt, at Jonas er en af vores egne, selvom han først kom til Thisted FC som U17-spiller. Der har været interesse for Jonas, så derfor er vi stolte over, at han valgte Thisted FC fremfor andre muligheder.

Her får Jonas Hansen Andreas Cornelius' spilletrøje efter pokalkampen, som gik i forlænget spilletid. Arkivfoto: Henrik Bo

Jonas Hansen har kæmpet sig ind på førsteholdet efter en række gode præstationer på klubbens andethold i Jyllandsserien. Med kontrakten på plads kan midtstopperen se frem til at arbejde med den nytiltrådte cheftræner i klubben, Daniel Kristensen.

- Især glæder jeg mig over Daniel som træner. Han er dygtig, og jeg tror på, at samarbejdet med ham bliver rigtig godt. Det er dejligt at have fremtiden på plads, og signingen er uden tvivl med til at give mig et selvtillidsboost. Jeg er motiveret, og jeg glæder mig blot til at fortsætte i klubben, udtaler Jonas Hansen.