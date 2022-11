Thisted FC stopper samarbejde med cheftræner

FODBOLD:2. divisionsklubben Thisted FC har ophævet samarbejdet med klubbens cheftræner, Krzysztof Popczynski, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Det bliver sportschefen, Peter Bechmann, som overtager det midlertidige ansvar som cheftræner, mens klubbens direktør, Peter Friis, træder til som assistent for resten af efteråret sammen med de resterende assistenter.

Krzysztof Popczynski blev hentet til Thisted i juli som afløser for Bo Zinck.

Under den polske træners ledelse vandt Thisted to kampe - samt fik tildelt en skrivebordssejr over Jammerbugt FC - i 12 kampe i 2. division. Derudover formåede han at spille Thisted frem til pokalturneringen Sydbank Pokalens fjerde runde, hvor klubben på onsdag møder FC København.

- Klubben takker Krzysztof Popczynski for en god og engageret indsats og ønsker ham held og lykke fremover, skriver Thisted FC i pressemeddelelsen.

Thisted FC befinder sig på en 10. plads med seks point ned til nedrykningsstregen og fire point op til top-6, som er klubbens målsætning.