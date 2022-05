Thisted FC-succes overrasker direktør

FODBOLD:Selvom Thisted FC lørdag løb ind i et markant nederlag til Næstved, der allerede er sikret oprykning til 1. division, spiller nordvestjyderne fortsat med om den næste oprykningsplads.

Thisted FC - Næstved 0-3 Fodbold, 2. division, oprykningsspil

Mål: 0-1 Ahmed Hassan (8. minut), 0-2 Mark Kongstedt (25. minut), 0-3 Andreas Raahauge, selvmål (61. minut)

Det er blevet et parløb med Hillerød, der nu er ét point foran thyboerne efter Thisteds nederlag på hjemmebane. Selvom cheftræner Bo Zinck holdt fast i andenpladsen for nu, giver det ikke panderynker hos chefen i klubben. Thisted FC Elites direktør, Peter Friis, er nemlig imponeret over holdets plads i toppen af 2. divisions oprykningsspil.

- Hvis jeg skal være ærlig, havde jeg ikke set det komme. Jeg troede, at vi var længere væk, end vi er lige nu, indrømmer direktøren.

- Vi har taget skridt hurtigere, end jeg havde regnet med, og vores fundament havde rykket sig hurtigere, end vi regnede med. Vi skiftede jo træner til vinter, og man ved aldrig, om det tipper den ene eller anden vej. Men spillerne har fået fodfæste og lytter til de idéer, som Bo Zinck er kommet med. Det er gået hurtigt, tilføjer Friis.

Inde hos administrationen kigges der således på, hvordan det påvirker klubbens daglige gang, hvis mandskabet lykkes med at spille sig tilbage i landets næstbedste række.

- Vi får en travl sommer, og vi er begyndt at kigge ind i de ting. Der kommer flere opgaver, og det er flere praktiske ting, som vi skal kunne løse. Uanset om man er klar og forberedt, så er vi klar til sommer, hvis det ender med en oprykning. Det ser jeg som det mindste problem. Det skal vi have løst. Så må vi andre løbe lidt stærkere, mens vi vurderer, om der skal flere folk ind i organisationen, siger Peter Friis.

Sideløbende med Thisted FC's succes har kvinderne i FC Thy Thisted Q spillet landspokalfinale, mens de nu kæmper med om bronzemedaljer i Gjensidige Kvindeligaen. Dermed er der masser af sportslig succes i Nordjyllands vestlige fodboldbastion.

- Jeg synes, at vi skal se på fodbold i Thy som rigtig stærkt i øjeblikket. Det tror jeg, at folk glemmer lidt. Vi har et kvindehold, der spiller pokalfinale for tredje år i streg og kæmper med om bronze. Holdet på herresiden kan potentielt rykke op i Danmarks næstbedste række. Det er stærkt, og jeg tror nogle gange, at vi glemmer at anerkende og nyde, at vi i Thy har så meget at give på fodboldsiden, siger han.

Peter Friis kommer selv fra grønsværen, hvor han har vogtet målet for Randers, Viborg, Silkeborg og slutteligt Vendsyssel FF. Tiden som professionel fodboldspiller er nu kommet i perspektiv som leder af en klub.

- Det har været en omvæltning. Det er jo anderledes end det, som jeg har lavet hele livet. Tingene er der bare i hverdagen. Men man lærer, hvilke kræfter der skal til i en klub, før tingene spiller, og det har været interessant, siger den tidligere Vendsyssel-målmand.