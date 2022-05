Thisted FC vandt i overtiden, men oprykningen kom længere væk

FODBOLD:Thisted FC får svært ved at indløse billet til den kommende sæson i NordicBet Ligaen (1. division), selvom holdet søndag hentede en sejr i overtiden mod B93.

Den 19-årige indskifter Lucas Vestergaard Agesen, der kommer fra thyboernes egne rækker, sikrede i sidste øjeblik thyboerne en 1-0-gevinst på Østerbro Stadion. Det var hans første ligamål, da hans hidtil eneste seniorscoring faldt i Sydbank Pokalen.

- Kæmpe stor respekt til spillerne for, at de rejste sig ovenpå to nederlag og vandt på en svær udebane, siger cheftræner Bo Zinck.

Trods sejren er thyboerne fortsat fire point efter Hillerød i kampen om den sidste oprykningsplads fra 2. division. Og hvad værre er, så resterer der blot to spillerunder.

Nordsjællænderne vandt søndag ligeledes deres kamp - hjemme mod AB - med 1-0 på en scoring et kvarter før tid af Jonathan Witt. Det betyder, at Hillerød reelt skal tabe holdets sidste to kampe, mens Thisted FC skal hente seks point - hvis de to hold skal bytte pladser i tabellen. Thyboernes målscore er nemlig hele 15 mål dårligere end konkurrenternes.

- Men vi kæmper videre til det sidste, fastslår Bo Zinck.