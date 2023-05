Thisted fik kærligheden at føle mod falleret fodboldklub

THISTED:Thisted FC fik aldrig spillet til at køre som ønsket, da det endte med et nederlag på 1-4 mod Esbjerg fB, der kæmper med at finde en vej ud af den nedtur, som efterhånden har stået på i tre år.

Vestjyderne har et helt andet ambitionsniveau og ikke mindst spillerbudget, end Thisted FC har, så det var modsætninger, der mødtes i Thisted.

Mens Thisted FC med sin plads i top seks fik 10 kampe til at spille udviklingsfodbold, så kæmper Esbjerg med næb og klør for at holde fast i ambitionen om at rykke tilbage i 1. division.

Thisted FC forsøgte at gribe kampen meget pragmatisk an, og det var nu heller ikke just et sprudlende Esbjerg-hold, der var kommet til Lerpyttervej. Ikke desto mindre var det den kaosramte klub, der kom bedst ud af de første 45 minutter. Nicklas Strunck stod nemlig bag halvlegens eneste mål.

Den føring fordoblede Elias Sørensen, da han gjorde det til 2-0 efter 63 minutter. Ahmad Gero formåede kortvarigt at bringe spændingen tilbage i kampen, da han reducerede til 1-2, men stadionspeakeren havde dårligt annonceret reduceringen, inden Emil Holten havde scoret til 3-1 for Esbjerg.

Det punkterede kampen, og det var ren flødeskum på Esbjergs sejrskage, da Jonas Mortensen fem minutter før tid gjorde det til slutresultatet 4-1 til Esbjerg.

Nederlaget betyder, at Thisted FC ikke har vundet i oprykningsspillet.