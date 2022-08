Thisted floppede i ny træners debut: - Det var det værste, der kunne ske

FODBOLD:Selv i sine værste mareridt kunne Krzysztof Popczynski næppe have forestillet sig en værre hjemmebanedebut i spidsen for Thisted FC.

På Sparekassen Thy Arena så den nytilkomne Thisted-træner søndag sit hold blive udspillet og udstillet af Aarhus Fremad, der rejste hjem med en 4-0-sejr og med større skarphed foran mål endda sagtens kunne have vundet endnu større.

- Det var det værste, der kunne ske for en ny træner. Der er store forventninger fra klubben og tilskuerne, og de kom på stadion i dag for at se, hvad jeg har lavet med holdet, og så taber vi 0-4.

- Jeg tager ansvaret for resultatet, men jeg er stærk nok til at modstå det. Jeg skal nok få rejst holdet til den næste kamp, siger Krzysztof Popczynski.

Thisted FC - Aarhus Fremad 0-4 (0-3) Mål: 0-1 Mathias Nordestgaard Kubel (34. minut), 0-2 Lasse Hauge Mortensen (36. minut), 0-3 Lucas Skjoldborg From (39. minut), 0-4 Emil Obitsø (67. minut)

Thisted FC's opstilling (4-2-3-1): Andreas Raahauge - Jeppe Dalgaard Nielsen, Mathias Myrthue, Laurits Bust Sørensen, Emil Lagergaard - Gloire Rutikanga (Mathias Andersen, 55. minut), Asger Bust - Mikkel Agger, Antonio Bustamante, Frederik Sloth - Aramis Kouzine (Jared Gilbey, 46. minut)

Tilskuere: 387

Han har i sommerpausen afløst Bo Zinck i Thisted FC's trænersæde. Opstarten har givet flere sejre, og i onsdags blev det også til et sikkert avancement i pokalturneringen efter en sejr over Nørresundby, men mod Aarhus Fremad var der ikke noget, der hang sammen for Krzysztof Popczynski og hans tropper.

- Vi tabte til et bedre hold, men vores eget spil fungerede heller ikke som ønsket. Jeg savnede noget aggressivitet, og vi har ellers hele tiden talt om, at det skulle være der fra første kamp.

- Indtil de scorede til 1-0, var det en ret lige kamp, men da de kom foran, faldt vores tro på tingene, og så blev det op ad bakke, konstaterer Krzysztof Popczynski.

Krzysztof Popczynski (i baggrunden) fik den værst tænkelige hjemmebanedebut i spidsen for Thisted FC. Foto: Kim Dahl Hansen

Han henviser til, at Aarhus Fremad scorede hele tre gange på fem minutter i slutningen af første halvleg.

- Jeg er overrasket over, at vi faldt sådan sammen, for det har jeg ikke set optræk til i træningskampene. Når vi har mødt modgang, har vi været gode til at finde sammen igen og motivere hinanden.

- I dag savnede jeg, at der var en spiller, der gik forrest og fik trukket de andre med. Vi skal komme med meget mere energi, og der var mange situationer, hvor vi slet ikke var aggressive nok.

- Man kan tabe kampe, og der er ingen tvivl om, at Aarhus Fremad var bedre end os i dag, men i sådan en situation skal man kunne tage arbejdshandskerne på, siger Krzysztof Popczynski.

Han har nu en uge til at rejse sit hold, inden det i næste weekend gælder en udekamp mod Skive.

- Der er slet ingen grund til at kaste håndklædet i ringen. Det her var én kamp, og der er masser af kampe tilbage. Vi skal op på hesten og finde vores takter i næste kamp. Det er den eneste vej for os, siger Krzysztof Popczynski.

Thisted FC - Aarhus Fremad