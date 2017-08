Thisted floppede i pokalturneringen

FODBOLD: Første runde blev onsdag højst overraskende endestationen for Thisted FC i DBU Pokalen.

Thyboerne tabte med 2-3 på udebane til Hedensted fra Danmarksserien. Hjemmeholdet scorede sejrsmålet i overtiden.

Thisted FC har fået en fornem sæsonstart i Nordicbet Ligaen med to sejre i to kampe, men mod Hedensted fik thyboerne en forskrækkelse i kampens indledning.

Hedensted tog således føringen i kampens andet minut, da Nicolai Givskov bragte de undertippede værter foran 1-0.

Ondt blev senere værre for det reservespækkede Thisted-hold, da hjemmeholdet kom foran 2-0, men kort før pausen fik thyboerne fornyet håb om et comeback, da Laurits B. Sørensen reducerede til 1-2.

20 minutter før tid kom gæsterne også på omgangshøjde, da indskiftede Mads Lauritsen udlignede til 2-2.

Alligevel lykkedes det ikke for Thisted at afværge pokalskuffelsen, for i kampens overtid afgjorde Hedensteds Mirsad Suljic kampen med sin scoring til 3-2.