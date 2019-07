Thisted forlænger med forsvarsspiller

FODBOLD: Thisted FC kan også i den kommende sæson råde over forsvarsspilleren Martin Søndergaard.

Trods nedrykningen til 2. division har 26-årige Søndergaard sat sin signatur på en etårig kontraktforlængelse.

- Jeg ved, at jeg med min erfaring og mange år i klubben kommer til at få et stort ansvar, og det glæder jeg mig meget til. Jeg vil gøre alt for at bidrage til at få den nye spillertrup i harmoni ved at skabe et godt miljø på og uden for banen, siger Martin Søndergaard til Thisted FC's hjemmeside.

Cheftræner Bo Thomsen glæder sig over forlængelsen.

- Martin Søndergaard har den rutine og erfaring som et hold i en genopbygningsfase har brug for, og i Martin har vi en spillende midterforsvarer, der skaber balance på holdet. Martin ved også, hvad der kræves for at rykke op igen fra 2. Division, og derfor glæder det os, at vi fortsat har ham ombord til den kommende sæson, siger Thisted-træneren.

Med aftalen med Martin Søndergaard har Thisted FC nu fem spillere på kontrakt forud for den kommende sæson. De fire øvrige er Jeppe Mehl, Mads Stefansen, Tobias Friis og Mathias Myrthue.