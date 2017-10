Thisted forlænger med kantspiller

FODBOLD: Thisted FC får også glæde af Ronni Møller-Iversen i den resterende del af sæsonen.

Mandag meddeler thyboerne således, at man har forlænget aftalen med kantspilleren, så den løber resten af den igangværende sæson.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi blev enige om min forlængelse til sommeren 2018. Jeg har det fantastisk i klubben og fået nogle rigtig gode bekendtskaber, som jeg sætter stor pris på Jeg har været en del af vores fantastiske sportslige rejse de sidste 3 år. Jeg føler selv, at jeg er kommet stærkt tilbage efter min skadesperiode og har udviklet mig til spilletid i Nordicbet Ligaen, siger Ronni Møller-Iversen i en pressemeddelelse.

Også Thisted-træner Joakim Mattsson glæder sig over forlængelsen.

- Ronni har især i den sidste halvdel af den nuværende sæson i Nordicbet Ligaen vist sig frem. Ronni kan dække mange pladser og passer godt vores nye aggressive spillestil. Ronni har også vist, at han et højt niveau, som vi godt kan bruge i Nordicbet Ligaen, og så har han stor energi, et godt spark til bolden fra distancen og ikke mindst stor hidsighed i en-mod-en-situationer, siger Joakim Mattsson.

Ronni Møller-Iversens aftale med Thisted FC gælder nu frem til 30. juni 2018.