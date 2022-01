Thisted forlænger med midtbanespiller

FODBOLD:Christian Hørby har forlænget sin kontrakt med Thisted FC, fortæller thyboerne i en pressemeddelelse.

Midtbanespilleren, der kom til Thisted fra Hobro i sommer, havde i første omgang kontraktudløb ved årsskiftet, men nu er de to parter blevet enige om at fortsætte samarbejdet frem til sommeren 2023.

- Thisted FC er en klub med store ambitioner, hvilket tiltaler mig. Derudover er der et fantastisk træningsmiljø i klubben, som jeg er glad for at være en del af. Så alt i alt glæder jeg mig bare til at tørne ud for de blå og hvide fremover også, fortæller Christian Hørby.

Direktør Peter Friis er også begejstret for aftalen.

- Christian Hørby er en ung knægt, der har mod på at lære. Han har en enorm god træningsmoral, hvilket er noget, vi sætter pris på. Vi hos Thisted FC ser derfor frem til et længere samarbejde, hvor Hørby får muligheden for at lægge mere til sit spil og dermed også fremover blive mere afgørende i kampene, fortæller Peter Friis.