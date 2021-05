Thisted-formand sender udenlandske ejere til hjørne

FODBOLD:Thisted FC indfriede i løbet af weekenden klubbens målsætning, da holdet sikrede sig en plads i top-6 og dermed endnu en sæson i 2. division.

- Det er en forløsning, at vi har nået vores målsætning. Vi har samlet et hold med markante profiler, som var med omkring holdet, da vi senest var i NordicBet Ligaen, mens vi har tilføjet nogle spændende og sultne unge spillere, siger cheftræner Bo Thomsen.

Han ser overordentligt positivt på klubbens fremtid, blandt andet fordi Thisted har skrevet toårige kontrakter med samtlige af klubbens stamspillerne.

- Vi har en ung trup, som først kommer til at toppe om et til to år. Men jeg synes, det vigtigste er, at spillerne viser, at de vil og tror på vores projekt ved at underskrive lange kontrakter. Der blæser varme vinde i Thisted, og det gør, at jeg er meget fortrøstningsfuld for fremtiden.

- Vi skal være en klub, som engang imellem popper op, og har mulighed for at spille i 1. division. Det skal vi være, fordi vi har et godt miljø, hvor vi har mulighed for at samle nogle af de spillere op, som ikke slår helt igennem i de større klubber. Vi har et setup med fire til seks træninger per uge, som man ikke ser i mange andre 2. divisionsklubber, og derfor giver vi de unge muligheden for stadig at forfølge deres drømme, hvis de giver den gas, lyder det fra Bo Thomsen.

Jeppe Svenningsen har fået en kontrakt frem til sommeren 2024. Foto Lars Pauli

Thisted offentliggjorde søndag, at Jeppe Svenningsen vender tilbage til klubben, efter han har spillet tre sæsoner i Vendsyssel FF, hvor han særligt i denne sæson har fået masser af spilletid.

Samtidig skrev holdets klare topscorer med 15 mål i sæsonen - Yao Dieudonne - fredag under på en kontrakt, som binder ham til klubben frem til sommeren 2023.

- Det er et sindssygt stærkt signal, vi sender ved at holde og hente så stærke spillere til klubben, siger Bo Thomsen.

Større økonomiske muskler

Thisted FC har i løbet af de seneste år foretaget store ændringer i klubben - både på ledelsesgangen men også på det sportslige setup.

Derfor mener Thisted FC Elites bestyrelsesformand, Peter Boel, også, at klubben skal være i spil til at være en 1. divisionsklub.

Bo Thomsen ser positivt på fremtiden for Thisted FC. .Foto Lars Pauli

- Vi har lagt en ny strategi, og i den plan skal vi være med til at spille om oprykning til 1. division. Vi har bevidst valgt, at vi ikke vil sætte en tidshorisont på, hvornår det skal lykkes, men det er det mål, vi arbejder os frem mod.

- Med det sagt så betyder penge alt i dagens fodbold, og derfor skal vi også have flere penge, hvis vi skal tage det næste skridt. Vi har dog foretaget nogle strukturændringer, som har gjort, at vi har fået større økonomiske muskler, som vi kommer til at investere i 2. divisionsholdet samt vores talentafdeling, hvor vi arbejder på at blive licensklub igen, siger Peter Boel.

Udenlandske ejere sendt til hjørne

Der har været en del snak om, at Thisted arbejdede på at få udenlandske investorer til klubben, men det tyder ikke på, at penge fra udenlandske hænder skal være en hurtig vej til succes.

- Vi har valgt at gå en anden vej ved at lave et holdingselskab med lokale investorer. Dermed ikke sagt, at vi ikke vil have udenlandske investorer ind, men jeg vil gerne stadfæste, at aktiemajoriteten skal blive på lokale hænder.

- De lokale har været grundstenen for, at vi er lykkedes med vores projekt. Derfor vil det være forkert at sælge sjælden ved at få en udenlandsk ejer, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Holdets topscorer, Yao Dieudonne, har underskrevet en kontrakt med Thisted frem til sommeren 2023. Foto Lars Pauli

Holdets cheftræner er heller ikke specielt begejstret for tanken om, at klubben skal administreres af ejere fra udlandet, men han er åben for et samarbejde, hvor begge parter kan kigge hinanden i øjnene.

- Det kan være spændende, men vi skal ikke give kald på lokalpatriotismen. Vi må ikke slippe tøjlerne, det er min klare holdning, men kan vi lave et setup, som gavner klubben, vil jeg bestemt være åben for det.