Thisted-formand: - Vi bliver nødt til at vurdere, om vi har råd til to elitehold i fremtiden

THISTED:Et minus på 604.822 kroner i regnskabet for 2022 blev kaldt utilfredsstillende for selskabet bag Thisted FC og FC Thy-Thisted Q på generalforsamlingen tidligere på ugen.

Der er dog flere lag til den fortælling, som bestyrelsesformand Peter Boel skal forholde sig til. Blandt andet kan han konstatere, at cirka en tredjedel af underskuddet stammer fra et ønske om at hjælpe moderklubben økonomisk. En anden tredjedel stammer fra tab på debitorer.

Den sidste tredjedel. Altså cirka 200.000 kroner er opstået som følge af for store lønomkostninger. Peter Boel ønsker ikke at specificere nærmere, hvor de budgetoverskridelser er opstået henne, men ifølge Nordjyskes oplysninger er det på kvindesiden, at man har slået hul på pengekassen.

Under alle omstændigheder er det en mildt sagt udfordrende fremtid, som Thisted FC kigger ind i.

- Vi har nedjusteret vores budget for indeværende år, som en konsekvens af tilstanden i det lokale erhvervsliv. Det er vi naturligvis influeret af, siger Peter Boel, der også må konstatere, at Thisted FC's positioner i henholdsvis mændenes 2. division og FC Thy-Thisted Q's plads i kvindeligaen kan komme under pres i fremtiden.

- Vi kan konstatere, at det er svære odds vi er oppe mod. På herresiden kan vi se, at de klubber, vi konkurrerer med, alle kører med større budgetter og markant større underskud. Det gælder klubber som Esbjerg, Aarhus Fremad, Kolding og B93 for blot at nævne nogle eksempler, siger Peter Boel.

Klubber som Esbjerg og B93 har helt andre økonomiske muskler at spille med, og Esbjergs minus på 29 millioner kroner må uden sidestykke være det største, der er set i 2. divisions historie.

- I kvindernes liga må vi også forvente, at vi kommer under et økonomisk pres, fordi vi kan se, at flere og flere store klubber på herresiden kommer til at satse markant på kvindefodbold, så vi kigger ind i et lønpres, siger Peter Boel.

På den baggrund er der også grund til at overveje fremtidige strategiske træk meget nøje.

- På den lange bane bliver vi på et eller andet tidspunkt nødt til at vurdere, om vi har råd til to elitehold. Vi må simpelthen vurdere, om vi som professionelt foretagende har økonomi til at drive to elitehold. Hvis vi vil være med i toppen af dansk kvindefodbold, så er der stadig flere og dyrere licenskrav, vi skal leve op til. Hvis vi vil være med på det nuværende 2. divsions-niveau på herresiden, må vi også kigge ind i en fremtid, hvor det nuværende setup med bibeskæftigelseskontrakter ikke rækker, siger Peter Boel.

Skal beskytte klubben

Med de udsigter melder et gammelkendt spørgsmål sig på banen for holdingselskabet bag Thisted FC og FC Thy-Thisted Q. Kan en udenlandsk ejer eller investor komme på tale?

- Vi har jo allerede én udenlandsk investor inde over, men det er med en mindre andel. Som udgangspunkt vil jeg sige, at vi ikke ønsker et udenlandsk ejerskab i Thisted. Vi har en ambition om, at det her skal være bæredygtigt på lokale hænder. Det var hele formålet med at lave det holdingselskab i sin tid, siger Peter Boel.

- Der har allerede været flere udenlandske bejlere, der gerne vil købe klubben, for danske klubber er billige i en international kontekst. Vi er ude i, at vi kigger ind i nogle udfordrende konkurrencevilkår, så jeg kan ikke udelukke noget, men det er som sagt ikke et ønske, siger Peter Boel.

For at styrke mulighederne for at holde klubben på lokale hænder og opretholde det ønskede sportslige niveau har man sat gang i nogle helt nye tiltag. Blandt andet oprettelsen af et decideret akademi.

- Det er et nyt tiltag, og her har vi allerede 12 tilmeldte drenge. Det er planen, at det bliver et tilbud både til piger og drenge, siger Peter Boel.

Grundig ansættelsesproces

I første omgang skal han og den øvrige bestyrelse have ansat en ny direktør, da den nuværende direktør Peter Friis har opsagt sin stilling.

- Det er ikke realistisk, at vi får ansat en ny direktør på den her side af sommerferien. Det må blive i løbet af efteråret, at vi får det på plads. Vi har tænkt os at tage den tid, det kræver for at få den rette profil til jobbet, siger Peter Boel, der allerede nu har en god ide om, hvilken type direktør, man ønsker sig fra bestyrelsens side.

- Dengang vi ansatte Peter, gik vi med en sportslig profil. Nu er der ingen tvivl om, at vi søger efter en direktør, der i højere grad har øje for den kommercielle del i forhold til sponsorarbejde. Så en mere salgsorienteret profil, siger Peter Boel.

Han har allerede fået henvendelser fra personer, der ønsker at byde ind på den ledige direktør-post, men næste skridt bliver et decideret stillingsopslag, og så må ansættelsesprocessen gå sin gang.