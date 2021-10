Thisted gør det som Hobro og Vendsyssel ikke formåede at gøre

FODBOLD:Brabrand har været den helt store nordjyske pokaldræber i denne sæson, da Aarhus-holdet har sendt både Hobro og Vendsyssel ud af turneringen.

Det eneste nordjyske 2. divisionshold Thisted FC formåede dog at gøre en ende på Brabrands nordjyske fodboldmassakre, da man på ganske overbevisende vis vandt 3-0 på det hyggelige stadion i det vestlige Aarhus.

Efter en målløs første halvleg satte Thisted trumf på efter pausen. Først bragte Mikkel Agger gæsterne i front, og cirka 10 minutter efter gjorde Antonio Bustamante Agger kunsten efter, da han gjorde det til 2-0.

- Jeg valgte at skifte Bustamante ind for Frederik Sloth. Sloth havde gjort det godt i første halvleg, men jeg så bare, at Bustamante kunne udnytte noget af det rum, vi havde skabt, og det viste sig også, at han var godt kørende med en scoring og et oplæg, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Særligt 1-0-målet var af imponerende karakter, da Mikkel Agger meget ihærdigt blev ved med at jagte en halv chance, som han til sidst fik banket i mål.

Yao Dieudonne lukkede og slukkede, da han med fem minuter tilbage af kampen gjorde det til 3-0. Dermed fuldendte han en præstation, som fik noget så sjældent som store roser med på vejen af den ellers altid meget beskedne Bo Thomsen.

- Vi spillede en disciplineret kamp, og så var vi virkelig gode på kulgen. Vi fik spillet noget god fodbold. Det er den bedste fornemmelse, jeg nogensinde har haft i forhold til en kamp mod Brabrand. De kom ikke med det tryk, som de normalt gør. Måske var det fordi, vi var gode? Jeg er i hvert fald meget tilfreds, siger Bo Thomsen.

Med sejren hænger Thisted godt på i toppen. Her er man fortsat nummer tre efter Næstved og Hillerød.