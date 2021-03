Thisted-håb: Græs skal smide grus i Jammerbugts målmaskine

FODBOLD:Thisted FC og Jammerbugt FC har fået en perfekt start på foråret i mændenes 2. division i fodbold.

Lørdag eftermiddag mødes de to nordjyske mandskaber på Lerpytter, og her må hjemmeholdet finde sig i at være undertippede, da Jammerbugt indtager rækkens førsteplads - 10 point foran Thisted FC på sjettepladsen.

- Det bliver første kamp på almindeligt græs for begge hold i foråret, så det bliver spændende, hvem der finder det rigtige udstyr til at løse det. Jammerbugt har scoret mål i bunker på kunstgræs og har virkelig set skarpe ud, men vi håber lidt, at en græsbane kan ændre lidt i deres offensive flow og komme os til gode, siger Thisted-træner Bo Thomsen til klubbens hjemmeside.

Det nordjyske lokalopgør plejer også ofte at sætte stillingen ud af kraft. I efteråret vandt Jammerbugt FC godt nok 2-0 hjemme over Thisted, men i sæsonen før det fik thyboerne fire af seks mulige indbyrdes point.

Lokalopgøret fløjtes i gang kl. 15.00.