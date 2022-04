Thisted hænger på i oprykningsrace efter flot præstation

GENTOFTE:Thisted FC leverede det cheftræner Bo Zinck kalder for en voksen præstation, da man særligt i anden halvleg af den svære udekamp mod HIK havde helt og aldeles styr på kampens gang.

I første halvleg var Thisted kommet bedst fra land, men efter flere brændte chancer i de første 20 minutter, var det HIK, der overtog styringen af kampen i de næste 24 minutter. Først lige inden pausen fik Antonio Bustamente bragt Thisted i front, da han flot sparkede bolden i nettet til 1-0.

- Andreas Raahauge sørgede for, at vi ikke kom bagud i vores mindre gode periode i første halvleg, men det er klart, at det lunede gevaldigt, da Bustamente scorede lige inden pausen. Efter pausen skal spillerne have ros for at levere det, jeg vil betegne som en meget voksen præstation. Vi havde styr på kampen, og det var helt fortjent, at vi vandt. Vi kunne også godt have scoret mere end det ene mål, som Mikkel Agger scorede, siger Bo Zinck.

Med lørdagens resultater er Thisted fortsat fire point efter Hillerød på det oprykningsgivende andenplads. Til gengæld betyder Hillerøds sejr over B93, at Thisted nu reelt er eneste udfordrer til Hillerød, mens man må forvente, at Peter Bonde og Næstved snupper den ene af de to oprykningspladser.

- Nu spiller vi den næste kamp mod AB med fuld fokus på den opgave. Præmien for en sejr i den kamp vil være, at vi kan få et brag af en kamp mod Hillerød runden efter. Det kunne være meget sjovt, siger Bo Zinck.

Han noterer sig, at Thisted trods flere ture til Sjælland i løbet af foråret endnu ikke har tabt øst for Storebæltsbroen i år. Den tendens må gerne fortsætte, når turen går til Hillerød.

- Jeg har ikke noget mod alle de lange udebaneture til Sjælland. Det er fint så længe vi hiver point med hjem, siger Bo Zinck.