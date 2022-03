Thisted har skiftet Bo ud med Bo: Her er den største forskel på de to trænere

FODBOLD:Bo Zinck fik for anden gang sin debut som Thisted-træner, da han fredag aften vendte tilbage til klubben, som han stod i spidsen for fra 2015-2017. Det blev dog ikke ligefrem til nogen drømmestart, da den tidligere Jammerbugt-træner tabte med 0-1 til Skive.

På trods af nederlaget ser holdets anfører, Asger Bust, frem til igen at samarbejde med Bo Zinck, der tilbage i 2016 gav midtbanespilleren sin debut for Thisteds førstehold.

- Det er sjovt, at han er tilbage. Vi er et par stykker, som også var i Thisted, da Bo Zinck var træner her sidst. Vi har kunnet fortælle lidt om, hvilken træner han er. Zinck er en klassetræner, og jeg er sikker på, at vi nok skal få nogle gode år under ham, lyder det fra Asger Bust.

Asger Bust spillede også i Thisted, da Bo Zinck senest var i klubben. Foto: Torben Hansen

Anføreren har været glad for tiden under Bo Thomsen, men på spørgsmålet om, hvor spillertruppen kan mærke den største forskel på de to "Bo'er", peger Asger Bust på Bo Zincks detaljeplanlægning.

- Zink er ekstremt velforberedt og har styr på modstanderne og hver enkel spiller, vi møder. Men det er to vidt forskellige trænere, og Zink kommer ind med nogle nye idéer, som vi skal lige skal vænne os til. Det er ikke noget, som bare sidder i skabet til første kamp, hvilke vi jo også kunne se mod Skive, men jeg er sikker på, at vi får et spændende forår, siger han.

Bortset fra resultatet så var Bo Zinck glad for at være tilbage i vante omgivelser. Han fremhævede den gode kulisse og de mange mennesker, som var dukket op til forårsåbneren.

- Jeg håber ikke, at vi fik ødelagt det hele her til aften (fredag, red.), men det var dejligt at være tilbage i Thisted. Vi er godt i gang med at få bygget noget nyt op herude, men det bliver et langt og spændende arbejde, hvor vi helt sikker støder ind i nogle bump undervejs, lyder det fra Bo Thomsen, som nærmest gentog sit mantra fra Jammerbugt-tiden, da han blev spurgt ind til, hvordan man kan se, at der er kommet en ny Bo i Thisted.

- Vi skal være et top-4 hold til al ting. Jeg vil gerne lave et fleksibelt mandskab, som kan styre kampene, kan spille defensivt og kan presse. Vi skal kunne alt, hvis vi vil rykke op. Jeg spejler ikke mod min tid i Jammerbrugt, jeg spejler mod mig selv, og hvad jeg står for som træner.

- Hvis vi kigger på statistikkerne, så ligger vi i bunden på de fleste parametre. Det er ikke holdbart i længden, at vi skal være afhængige at to personer, der hedder Yao (Dieudonne, red) og Mikkel Agger og håbe på, de scorer. Hvis ikke de laver mål, så skal vi kunne score på en standard.

- Vi behøver ikke at være det bedste hold, men vi skal være det bedste hold til alt. Det skal forstås sådan, at vi skal være i toppen på alle parametre. Der er lang vej, men arbejdet er godt begyndt, fortæller Bo Zinck.