Thisted havde læst på lektien: Det mål var skræddersyet efter videogennemgang

FODBOLD:Thisted FC var stærkt spillende i stort set alle af fodboldspillets facetter, da de søndag eftermiddag vandt den direkte duel om en af placeringerne i top-seks med en sejr på 2-0 over Middelfart i 2. division.

- Vi kom med, alt det vi kunne ønske os. Et er, at vi viser, at vi kan præstere de her ting på træningsbanen, men at vi så rent faktisk lykkedes med det mod så god en modstander, som havde topkvalitet på holdkortet, det var helt suverænt, lyder det fra Thisteds cheftræner, Bo Thomsen.

Scoringen til 1-0, der blev sat ind af kantspilleren Mathias Andersen, foregik lige efter fodboldens abc, men også efter hvad Thisted-lejren havde arbejdet på.

Middelfart blev brudt højt på banen og en hurtig diagonal aflevering til Mathias Andersen, satte målscoreren i så fordelagtigt en position, at han med en god afslutning kunne kringle bolden i kassen.

- Det mål var skræddersyet i forhold til det, vi havde set på video fra dem. Vi vidste, at vi skulle have angriberne med ned at forsvare, når de var i boldbesiddelse, og modsat skulle vi have en kant, som kunne løbe frem i banen med fuld fart. Det var dejligt at se, at vi lykkedes med de ting, som vi forbereder, siger Bo Thomsen.

Thisted FC - Middelfart 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Mathias Andersen (34. minut), 2-0 Yao Dieudonne (87. minut) Udvisninger: Niclas Vemmelund, Middelfart (82. minut) Tilskuere: 295 VIS MERE

Fynboerne var bagud med et enkelt mål i næsten 50 minutter, og de havde dermed et resultat inden for rækkevidde. Men gæsterne havde yderst svært ved at komme frem til scoringsmuligheder.

- Jeg må bare give stor kredit til vores midterforsvarer, som jeg vil kalde nogle monstre. Og Markus Iversen har fundet en anden måde at være målmand på, for der er ikke så meget at lave længere. Vores organisation har stået godt hele sæsonen, men han har været dygtig til at være der i de situationer, hvor han skal, siger Thisted-træneren.