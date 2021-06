Thisted henter FCM-lejesvend permanent

FODBOLD:Gloire Rutikanga er også at finde på Sparekassen Thy Arena i de kommende to sæsoner.

Det skriver Thisted FC på klubbens hjemmeside.

Rutikanga, der var ejet af FC Midtjylland, blev i august lejet ud til Thisted FC frem til udgangen af denne sæson.

Men thyboerne har valgt at hente ham fra midtjyderne, hvor han havde kontraktudløb 30. juni.

- Jeg er glad for at være i Thisted, og er glad for de mennesker der er i klubben, og jeg er faldet godt til i truppen, så derfor vil jeg gerne fortsætte min udvikling her samt bidrage til holdet, forklarer Rutikanga om årsagerne til, at skiftet nu er gjort permanent.

Klubbens cheftræner, Bo Thomsen, er ellevild over, at han nu har udsigt til at beholde Gloire Rutikanga.

- Gloire har fra starten af sit lejeophold i Thisted taget et fantastisk udviklingsskridt, og derfor er det meget fortjent, at han bliver tilbudt en kontrakt og fantastisk, at han har sagt ja. Gloire er garant for en helstøbt indsats, god i nærkampene og god til at spille ud af pres og udfylde den rolle, han har. Gloire er skolet i et godt miljø, og vi ser kæmpe og muligheder i Gloire, siger cheftræneren i Thisted FC.

Lørdag skal Gloire Rutikanga og Thisted forsøge at overrumple fynske Næsby i sæsonens sidste kamp. Thyboerne er qua en top-6 placering sikre på en sæson i 2. division i næste sæson.