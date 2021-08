Thisted henter forstærkning i Hobro

FODBOLD:Thisted FC i fodboldens 2. division forstærker truppen med Christian Hørby, der kommer til klubben fra Hobro IK.

Det fortæller thyboerne i en pressemeddelelse.

- Christian er en venstrebenet midtbanespiller, der dækker bredt henover midten og en 8´er type, der er god til at spille mod målet. Han er godt skolet og en god person og en spiller, der vil bidrage til øget konkurrence i truppen.

- Christian skal blandt andet bidrage til, at vi bliver farlige i vores offensive fremtoning. Han kan give midtbanen noget andet, fordi han er venstrebenet, og vi bliver sværere at lukke ned. Her får vi en spiller ind, der kan løfte os, det er jeg ikke i tvivl om, siger cheftræner Bo Thomsen.

Christian Hørby kan få sin debut for Thisted FC allerede søndag, hvor det gælder en hjemmekamp mod B93.