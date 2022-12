Thisted henter tidligere superligaspiller hjem

THISTED:2. divisionsholdet fra Thisted FC får tilført 25 superligakampes erfaring. Thyboerne offentliggjorde onsdag, at de har skrevet en aftale frem til udgangen af 2024 med Tobias Damsgaard.

Den 24-årige forsvarsspiller har det seneste halve år spillet for FC Phönix Lübeck i den tyske regionalliga, efter at han ikke fik sin aftale med Vendsyssel FF forlænget.

- Tobias er en spiller, vi har været tæt på at lykkes med et par gange, og denne gang er det gået op i en højere enhed. Tobias flytter til januar til området sammen med sin kæreste og starter samtidig med at arbejde hos vores sponsor Sparekassen Danmark, der har tegnet et spillersponsorat på ham, fortæller sportschef Peter Bechmann.

Tobias Damsgaard har først og fremmest spillet højre back i sin karriere, der begyndte i Randers FC, hvor han i november 2017 fik superligadebut.

I januar 2020 rykkede han videre til 1. divisionsklubben Vendsyssel FF på en lejeaftale, der siden blev gjort permanent. Hos vendelboerne har han også prøvet at spille i det centrale forsvar og på midtbanen.

- Han er en alsidig spiller, der kan hjælpe med at højne vores niveau til træning og i kamp, lyder det fra Peter Bechmann i Thisted FC.