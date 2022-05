Thisted kan skimte oprykning efter vital sejr i topkamp

FODBOLD:Thisted FC tog lørdag eftermiddag et stort skridt mod oprykning til landets næstbedste fodboldrække, da det på udebane blev til en 2-0-sejr over Hillerød i 2. divisions oprykningsspil.

Dermed byttede de to hold plads i tabellen, så Thisted nu indtager den oprykningsgivende andenplads med to point ned til lørdagens nordsjællandske modstandere.

Sejren blev grundlagt med seks minutter tilbage af første halvleg, da Yao Dieudonne udnyttede et straffespark, som Hillerøds målmand havde begået mod Antonio Bustamante.

Næsten midtvejs i anden halvleg slog Mikkel Agger sejren fast med sin scoring til 2-0.

- Det var en rigtig god præstation. Første halvleg var rigtig god, og anden halvleg spillede vi rigtigt. De havde en afslutning på overliggeren, men ellers tillod vi ikke noget, selv om de til sidst vel havde syv mand på mere end 1,90 på banen. Jeg har aldrig set så stort et hold, og det eneste, vi kan brokke os over, er, at vi ikke fik lukket kampen til 3-0, for de gav meget bagrum væk i den fase, siger Thisted-træner Bo Zinck.

Der resterer fem kampe af 2. divisions oprykningsspil. Thisteds næste to opgaver er på hjemmebane mod topholdet Næstved og Hillerød, der altså nu er nummer tre med to point op til Thisted.

- Vi er nu i en position, som jeg ikke havde regnet med, da jeg kom til i februar, men vi er bare blevet bedre uge for uge. Vi er solide og skaber chancer, og der har været markant fremgang. Vi havde et efterslæb, da jeg kom ind med nogle ting, jeg gerne ville forandre, men jeg må rose spillerne for, at de har budt godt ind på det.

- Alle vil vel nu sige, at vi er favoritter til at rykke op, fordi vi har to point ned til Hillerød, men det rager mig en høstblomst, hvad folk siger. Vi mærker ikke noget pres, og vi var også helt rolige omkring den her kamp. Vi tager en kamp ad kampen og skal fortsætte stille og roligt ud ad det spor, vi har lagt, siger Bo Zinck.