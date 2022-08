Thisted-kvinder fik perfekt sæsonstart

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q fik søndag en rigtig god start på den nye sæson i Gjensidige Kvindeligaen, da det i sæsonpremieren blev til en 3-1-sejr på udebane over FC Nordsjælland.

I sidste sæson sluttede nordsjællænderne en placering højere end FC Thy-Thisted Q, men i søndagens duel i Farum var det gæsterne, der var stærkest.

Sidste sæsons topscorer Rikke Dybdahl bragte thyboerne i front efter godt et kvarters spil, og i anden halvleg øgede Vibeke Hedegaard Andersen og Malene Sørensen føringen, inden FC Nordsjælland i kampens døende minutter fik pyntet på resultatet.

FC Nordsjælland - FC Thy-Thisted Q 1-3 (0-1) Mål: 0-1 Rikke Dybdahl (16. minut), 0-2 Vibeke Hedegaard Andersen (52. minut), 0-3 Malene Sørensen (68. minut), 1-3 Johanna Fossdalsa Sørensen (89. minut)

Advarsel: Line Saustrup Kristensen, FC Thy-Thisted Q (34. minut)

FC Thy-Thisted Q's opstilling (4-4-2): Maja Bay Østergaard - Julie Jensen (Malene Yde Hedegaard, 46. minut), Signe Rahbek Damsgaard, Line Saustrup Kristensen (Julie Haugaard Andersen, 77. minut), Janni Vinther Nystrup - Lise Dissing (Pernille Pedersen, 58. minut), Camilla Nielsen, Matilde Kjeldgaard (Michelle Sandfeld, 46. minut), Vibeke Hedegaard Andersen - Rikke Dybdahl, Malene Sørensen (Emilie Løgsted Jepsen, 72. minut) VIS MERE

Med sejren fik FC Thy-Thisted Q et rigtig godt afsæt i forsøget på at indfri målsætningen om endnu engang at komme med i slutspillet, idet sejren faldt mod det, der må formodes at blive en direkte konkurrent. I sommerpausen har thyboerne ellers sagt farvel til tvillingerne Agnete og Beate Marcussen, der var store profiler på holdet i sidste sæson, men nu er skiftet til HB Køge. At dømme ud fra sæsonens første kamp kan FC Thy-Thisted Q overkomme det tab.

Hvor thyboerne står i forhold til de allerbedste hold i Gjensidige Kvindeligaen, får man formentlig en god indikation på, når det i næste weekend gælder en hjemmekamp mod HB Køge.