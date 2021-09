Thisted-kvinder forbliver i toppen efter endnu en sejr

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q vandt 1-0 over Kolding, da de to hold mødtes på udebane i Gjensidige Kvindeliga. Dermed formåede thyboerne at bibeholde sin plads i top tre af tabellen.

Overordnet set var det ikke en helt tilfreds cheftræner på trods af de tre point.

- Jeg synes, at vi bliver udfordrede i første halvleg, hvor vi ikke var særlig god på bolden og lavede en del fejl. Så vi var ikke tilfredse ved pausen. Dog spillede vi en langt bedre anden halvleg, hvor vi er mere klare i vores udtryk, men det var en meget lige kamp, hvor vi dog formåede at afgøre det, forklarer Allan Drost

Selvom Thisted-kvinderne indtil videre har bevist, at de hører til i toppen af tabellen, så er det ikke, der hvor cheftræneren har sit fokus endnu.

- Det der har bragt os hertil, er at vi er gode til at tage en kamp af gangen, og det skal vi blive ved med. Den vigtigste kamp er altid den næste.

- Det er klart, at de kampe mod holdene omkring os er vigtige, og kan vi få 3 point mod Brøndby i næste kamp, så ser det godt ud, men vi skal kun fokusere på vores præstationer, understreger Allan Drost.