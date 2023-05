Thisted-kvinder fortsatte dårlig stime

THISTED:FC Thy-Thisted Q har stadig årets første point til gode, efter at søndag blev til et 0-1-nederlag på hjemmebane til Kolding i Gjensidige Kvindeligaens slutspil.

Det var det ottende nederlag i træk for thyboerne, der skal helt tilbage til 27. november og 2-0 over Sundby for at finde den seneste sejr.

Søndagens nederlag efterlader FC Thy-Thisted Q på sjette- og sidstepladsen i slutspillet, hvor der nu er henholdsvis to og tre point op til FC Nordsjælland og Kolding.

Cecilie Christensen afgjorde søndagens kamp til Koldings fordel, da hun kort før pausen sendte et fladt spark ind bag Josefine Andersen, der vikarierede for Maja Bay Østergaard i FC Thy-målet.

FC Thy-Thisted Q har i foråret måttet klare sig uden den målfarlige angrebsduo Rikke Dybdahl og Malene Sørensen. Førstnævnte er skiftet til Fortuna Hjørring, mens sidstnævnte er gravid, og uden de to har thyboerne blot scoret en enkelt gang i foråret.

Den statistik blev ikke forbedret søndag, og derfor blev det til endnu et nederlag.