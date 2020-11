Thisted-kvinder har fundet ny cheftræner

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q har fundet manden, som fra årsskiftet skal afløse Torben Overgaard som cheftræner for klubbens hold i landets bedste kvindelige fodboldrække, fortæller klubben på sin hjemmeside.

Ny cheftræner bliver Allan Drost, som senest har været cheftræner for Vejle Boldklubs damehold.

- Først og fremmest glæder jeg mig til at blive en del af en klub, som har udviklet sig kolossalt i løbet af de seneste tre år samt til at videreføre det flotte arbejde, som har bragt truppen dertil, hvor den er i dag.

- Jeg ser en gruppe dygtige spillere, som er villige til at arbejde stenhårdt for hinanden og har oparbejdet en solid defensiv base, hvilket gør dem meget vanskelige at spille mod. Samtidig ser jeg et uforløst potentiale, som jeg tror på, at jeg - sammen med det det øvrige team - kan være med til at realisere.

- Det sidste har været helt afgørende for, at jeg sagde ja til opgaven, og jeg glæder mig til at lære alle omkring holdet endnu bedre at kende, når vi påbegynder forberedelserne til en spændende forårssæson, siger Allan Drost til FC Thy-Thisted Q's hjemmeside.