Thisted lejer angriber i FC Midtjylland

FODBOLD: 1. divisionsklubben Thisted FC har torsdag eftermiddag suppleret truppen med en offensiv tilgang. Det drejer sig om den 19-årige færøske ungdomslandsholdsspiller Jákup Thomsen, der er lejet i superligaklubben FC Midtjylland for resten af året.

Angriberen har været tilknyttet FC Midtjylland siden 2013, hvor han blev hentet i HB Tórshavn.

- Jákup skal have græs under fødderne igen på seniorniveau - efter at have været skadesplaget sidste sæson. Jákup har en særlig evne til at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, når han holder fokus, og det skal Thisted nu nyde godt af frem til nytår, fortæller FCM-direktør Claus Steinlein.

Den færøske U21-landsholdsangriber har kontrakt med FC Midtjylland frem til sommeren 2022, og Claus Steinlein understreger, at superligaklubben fortsat forventer sig meget af færingen, der torsdag aften er med i truppen til U21-landskampen mod Danmark.