Thisted lejer FCM-talent

FODBOLD: Thisted FC har tirsdag hentet forstærkning i FC Midtjylland frem mod den kommende sæson i Nordicbet Ligaen.

Thyboerne har således hentet den offensive midtbanespiller Mads Vang på en etårig lejeaftale.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvor langt vi kan komme som hold. Det bliver en udfordring, at vi kommer til at møde hold med fuldtidsprofessionelle spillere, mens vi selv er deltidsproffer i Thisted, men vi har trænet rigtig hårdt for at komme i den form, der skal til. Det bliver spændende at se, om vi kan tage steppet fra 2. Division til 1. Division, men vi har forberedt os grundigt, og jeg er ikke i tvivl om, at vores hold er godt nok til at udfordre mange af de andre, siger midtbanespilleren til FC Midtjyllands hjemmeside.