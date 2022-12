Thisted-nyt: Profil stopper, og cheftræner er på vej

THISTED:Den 25-årige bolivianer Antonio Bustamante har spillet sin sidste fodboldkamp for Thisted FC.

Offensivspilleren, der i efteråret bidrog med seks scoringer (tre i 2. division og tre i Sydbank Pokalen), har valgt at søge nye græsgange efter knap halvandet års adresse i Thy.

- Thisted har været en unik oplevelse for mig, og alle har været meget imødekommende. Jeg vil for evigt være taknemmelig for mine holdkammerater og trænerstaben, siger Antonio Bustamante i en pressemeddelelse.

Han fik i 2020 debut på Bolivias A-landshold, og han jagter nu en større fodboldadresse for at forfølge drømmen om flere landskampe.

- Antonio har nogle tekniske kvaliteter på et meget højt niveau, og hvis vi så ligger hans menneskelige egenskaber og professionalisme oveni, er vi meget tilfredse med, at vi har kunnet beholde ham så længe, siger har vi været tilfredse med, at vi har kunne beholde ham i forholdsvis lang tid, siger sportschef Peter Bechmann.

Sportschefen fungerede i slutningen af efteråret som midlertidig cheftræner for Thisted FC, men klubben leder efter en permanent løsning på posten. Ifølge bold.dk har man allerede fundet den mand i skikkelse af 42-årige Daniel Kristensen, der kommer fra et job som U15-træner hos FC Midtjylland.