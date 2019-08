Thisted og Jammerbugt delte i porten

FODBOLD: Det endte uden vinder, da Thisted FC og Jammerbugt FC onsdag aften tørnede sammen i sæsonens første nordjyske duel i 2. division.

Opgøret på Sparekassen Thy Arena endte 0-0.

I en lige indledning var det gæsterne fra Jammerbugt, der først var nærmest en scoring. Først fik Morten U. Thomsen en pæn mulighed, men Jammerbugt-angriberen fik ikke ordentlig ram på sin afslutning, som derfor forblev ufarlig.

Senere i halvlegen måtte Thisted-målmand Markus Iversen på arbejde. Efter et godt Jammerbugt-angreb havnede bolden for fødderne af Bardhec Bytyqi på kanten af feltet, men han måtte se sin afslutning blive viftet til hjørnespark af Thisted-målmanden.

Som første halvleg skred frem, overtog Thisted dog styringen, og efter 31 minutters spil gav det også en god målchance. Efter et hjørnespark havnede bolden for fødderne af Mathias Myrthue tæt under mål, men forsvarsspilleren kom ud af balance og fik aldrig afsluttet ordentligt. Der blev appelleret for straffespark, men forgæves.

Hjemmeholdet fik dog også første halvlegs sidste store mulighed. Emil Lagergaard, der allerede efter 10 minutters spil havde erstattet en skadet Tobias Friis, begav sig ud på en solotur og afdriblede et par Jammerbugt-forsvarere. Efterfølgende måtte han dog se sin afslutning blive blokeret, og derfor sluttede første halvleg uden mål.

I anden halvleg var der til gengæld langt mellem chancerne, indtil kampens dommer Esad Deronjic blev centrum for vrede fra begge lejre godt midtvejs i halvlegen.

Først da Thisted var på vej mod en stor chance, der ifølge kampens dommer blev stoppet reglementeret af Nikolaj Lyngø, og i det følgende angreb var det så Jammerbugt, der følte sig snydt, da Viktor Ahlmann blev nedlagt i straffesparksfeltet, men igen var dommerens fløjte tavs.

12 minutter før tid var det så igen Thisteds tur til at appellere for straffespark, da Mirsad Suljic blev nedlagt, men igen uden reaktion fra dommeren.

Et minut senere var ondt lige ved at blive værre for hjemmeholdet, da Zander Hyltoft fik en stor chance efter et hjørnespark, men hans hovedstød blev reddet af Thisted-målmand Markus Iversen.

I de døende minutter var Thisted tættest på at afgøre opgøret til egen fordel, men først afværgede Jammerbugt-målmand Emil Kobberup et forsøg fra Mirsad Suljic, og på det følgende hjørnespark sneg et hovedstød sig lige forbi stolpen, og derfor endte det hele uden vinder.