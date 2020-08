Thisted så to prøvespillere an i testnederlag

FODBOLD:Det blev til et nederlag, da Thisted FC lørdag spillede den første testkamp forud for sæsonen i 2. division.

Kasper Yde Hedegaard scorede Thisteds mål i et 1-2-nederlag til de kommende divisionskollegaer fra Holstebro Boldklub.

- Indsatsen var godkendt, men det er resultatet selvfølgelig ikke. I åbent spil spillede vi en rigtig fin kamp, men desværre var vi mega uskarpe på to dødbolde, hvor de så scorede. Fodboldkampe bliver vundet i felterne, så det skal vi selvfølgelig have kigget på.

- Ellers så jeg egentlig, at vi var gode til de ting, vi har arbejdet med. Vi spillede med to forskellige hold i de to halvlege, så jeg fik set en masse spillere på de positioner, jeg ville se dem på, siger Thisted-træner Bo Thomsen

Han benyttede blandt andet kampen til at se prøvespillere an. Forsvarsspilleren Christian Pagh, der senest har spillet i Vejgaard Boldspilklub, fik en halvleg på banen.

- Pagh prøver sig lidt af. Han fik en halvleg, og det så fint ud, så vi kigger videre på det i næste uge, og så træffer vi nok en beslutning på et tidspunkt, siger Bo Thomsen, der også gav 45 minutter til den FC Midtjylland-ejede midtbanespiller Glorie Rutikanga, der i sidste sæson spillede i Ringkøbing på en lejeaftale.

Thisted FC har i forhold til sidste sæson måttet vinke farvel til den tidligere superligaspiller Jeppe Mehl, der er skiftet til lørdagens modstandere, og det betyder, at Thisted FC er på jagt efter forstærkning udefra.

- Jeg tror rigtig meget på de spillere, vi har, men med Mehls afgang har vi mistet rigtig meget erfaring. Det er mange superliga- og divisionskampe, der er taget ud af holdet, så det vil ikke gøre noget, hvis vi kan finde en spiller med noget erfaring. Også for at styrke konkurrencen og sørge for, at alle holder sig på tæerne, siger Bo Thomsen.

Træneren kan dog glæde sig over, at den tidligere OB- og Vendsyssel-spiller Yao Dieudonne tager endnu en tørn i Thisted.

- Yao fortsætter, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, siger Bo Thomsen.