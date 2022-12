Thisted sælger profil

THISTED:Laurits Bust er tabt for Thisted FC.

Onsdag meddeler Thisted FC, at forsvarsspilleren er blevet solgt til Næstved, der spiller i landets næstbedste fodboldrække.

- Casen med Laurits er helt fantastisk, selvom vi er kede af, at Laurits ikke er Thisted-spiller mere, så er det et rigtigt godt signal om, hvad vi vil i Thisted.



- Laurits har hele tiden haft et ønske om at komme på en højere hylde, og allerede da vi forlængede sidst, lavede vi en aftale om, at vi som klub ikke ville stå i vejen. Så er det ekstra fedt, at Laurits er en lokal dreng, som lykkedes, fortæller sportschef Peter Bechmann i en pressemeddelelse.