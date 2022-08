Thisted sigter efter oprykning igen

FODBOLD:Thisted FC skal igen i denne sæson blande sig i kampen om oprykning til landets næstbedste fodboldrække.

Så klar er meldingen, inden thyboerne søndag eftermiddag tager hul på en ny sæson i 2. division med en hjemmekamp mod Aarhus Fremad.

- I første omgang handler det jo for os om at komme med i top-seks, men når vi nu blev nummer tre i sidste sæson og lidt føler, at det var os selv, der smed oprykningen til sidst, vil det være uambitiøst ikke at sige, at vi skal spille med om det igen. Vi er bevidste om, at der er mange, der gerne vil det samme, men vi skal være ambitiøse, siger sportschef Peter Bechmann.

I forhold til forårets mislykkede oprykningsjagt har Thisted FC skiftet ud på trænerposten. Håndgemæng til holdets afslutningsfest kostede den daværende cheftræner Bo Zinck jobbet, og han er siden blevet afløst af Krzysztof Popczynski, der har en fortid hos blandt andre Kjellerup og søndagens modstandere fra Aarhus Fremad.

- Det er gået overraskende hurtigt for Krzysztof med at få implementeret sine idéer på holdet. Nu skal vi selvfølgelig ikke blive alt for store jubeltosser, inden vi har set en turneringskamp, men det har set rigtig positivt ud i testkampene, så vi håber selvfølgelig, at det kan bæres med ind i turneringskampene nu, siger Peter Bechmann.

I forhold til sidste sæson er den mest bemærkelsesværdige forandring derudover, at topscorer Yao Dieudonne er blevet solgt til Kolding, mens den tidligere AaB- og Hobro-angriber Aramis Kouzine er kommet til som erstatning.

- Drømmescenariet for os er, at vores mål ikke længere kun skal være spredt ud på to spillere som med Yao og Mikkel Agger. Aramis har set rigtig god ud og scoret i alle træningskampene. Antonio Bustamente har også gjort det rigtig godt, og det samme har Frederik Sloth og Mathias Andersen, konstaterer Peter Bechmann.

Foruden Aramis Kouzine er midtbanespillerne Jared Gilbey og Kyrylo Pavlyuk fra henholdsvis USA og Ukraine nye ansigter i truppen, og det samme er Alexander Kostow, der erstatter Rasmus Kristensen som reservemålmand. Midtbanespilleren Mads Stefansen er fortid i klubben, fordi han har valgt at indstille karrieren.

- Vi har fået nogle nye spillere ind, og en del af dem er på grund af, at vi har nogle skader. Vi gik ind i transfervinduet med ambitionen om at finde de fem procent, vi følte, at vi manglede i sidste sæson, og jeg tror på, at det er lykkes, siger Peter Bechmann.

Thisted FC's sæsonpremiere mod Aarhus Fremad sparkes i gang klokken 13 på Sparekassen Thy Arena.