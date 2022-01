Thisted skal have ny træner: Thomsen forlænger ikke

FODBOLD:Thisted FC skal have ny cheftræner efter sommerferien - Bo Thomsen stopper, når hans kontrakt udløber, og det sker i fælles forståelse om, at det er den bedste løsning for begge parter, skriver klubben på sin hjemmeside.

Bo Thomsen har siden sommeren 2018 stået i spidsen for 1. holdet herrer i Thisted FC, hvilket både har budt på 1. division såvel som 2. division.

- Bo Thomsen vil blive savnet som cheftræner i Thisted FC, når hans kontrakt udløber, eftersom han i høj grad har været medvirkende til at sikre en stabil kurs siden sommeren 2018. Bo har været medvirkende til, at klubben i de seneste år har haft muligheden for kontinuerligt at bygge på og sikre et stabilt fundament – et fundament der bygger på unge og ærgerrige spillere.

- Bo har været i klubben en årrække efterhånden og har gjort et fantastisk stykke arbejde. Derfor har vi også løbende været i tæt dialog med Bo i forhold til fremtiden. Med afsæt i dette er vi kommet frem til en fælles beslutning om, at begge parter vil søge nye muligheder, fortæller Peter Friis, direktør for Thisted FC Elite i pressemeddelelsen.

Cheftræneren selv vil også se tilbage på sin tid i Thisted FC med et smil på læben.

- Jeg har nydt min tid i Thisted FC til fulde. Den rejse jeg har været igennem sammen med drengene, har været helt unik. Jeg har lært en masse ting i min tid hos Thisted FC samtidig med, at jeg føler, at jeg har været medvirkende til at få samlet nogle tråde i klubben. Jeg føler, at jeg kan forlade Thisted FC med et smil på læben og være tryg ved det fundament, jeg videregiver til den kommende træner, fortæller Bo Thomsen.