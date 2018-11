Thisted skal slutte godt af: - Vi ved, vi kan slå Silkeborg

FODBOLD: Thisted FC runder søndag efteråret i Nordicbet Ligaen af med en hjemmekamp mod superliganedrykkerne Silkeborg.

Og efter fire kampe i streg uden sejr skal thyboerne gerne gå på juleferie med en succesoplevelse.

- Vi tørster efter en sejr. Den første kamp mod Silkeborg endte godt nok 0-0, men det var en kamp, vi nok burde have vundet. Vi ved, vi kan slå dem, og det tror jeg også, at vi gør, siger Thisteds assisterende træner Henrik Larsen.

I begyndelsen af sæsonen bød thyboerne sig til i toppen af Nordicbet Ligaen, men siden er der blevet længere mellem sejrene, så der nu kun er to point ned til holdene under stregen.

- Men jeg synes, at vi til fulde har bevist, at vi hører til i den her række. Der er mange tætte kampe, og nogle af dem er vippet over til vores side, men der er også kampe, som er vippet den gale vej. Men vi er ikke på noget tidspunkt blevet overmatchet af nogen, siger Henrik Larsen.

Der er kampstart på Sparekassen Thy Arena klokken 13.45.