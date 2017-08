Thisted skal tilbage på sporet

FODBOLD: Midtugens pokalskuffelse er glemt, og Thisted FC behøver da heller ikke kigge ret længe på tabellen i 1. division i fodbold, for at få smilet tilbage.

Joakim Mattssons nyoprykkede tropper indtager efter to runder en delt førsteplads med maksimumpoint, og man kunne næsten fristes til at kalde dem favoritter i dagens hjemmekamp mod FC Fredericia, der indtil videre blot har fået et enkelt point.

- Jeg tror aldrig, at vi bliver favoritter i nogen kampe i det her første halvår. Fredericia er et etableret 1. divisionshold, der er gode på bolden. Så sent som i midtugen vandt de klart over Esbjerg i pokalen, så vi skal nok blive udfordret, siger Joakim Mattsson.

Han må se bort fra Martin Søndergaard og Mads Vang på grund af skader.

Der er kampstart klokken 13.45 på Sparekassen Thy Arena i Thisted.