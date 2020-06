Thisted skal træne afslutninger: Tabte åbningskamp i oprykningsspillet

FODBOLD:Thisted FC havde stor ære af kampen, da holdet søndag vendte tilbage til turneringen, men resultatet blev ikke det ønskede.

- Det var vel et af de tilfælde, hvor operationen lykkedes, men patienten døde, konstaterer træner Bo Thomsen.

- Vi spiller en pissegod anden halvleg, hvor vi vader i chancer, men vi skal have puttet nogle bolde i kassen til træning i den kommende uge, for det var det, der manglede. Og i stedet indkasserer vi så et selvmål og et langskudsmål sent i overtiden. Og med tanke på, at vi kom til kampen med et stort spørgsmålstegn om, hvor vi stod, så synes jeg egentlig, at der er rigtig meget, vi kan være tilfredse med.

Thisted havde stribevis af gode tilbud i de sidste 45 minutter, hvor både Mads Vang, Yao Dieudonne og Mads Setefansen kunne have udnyttet gode tilbud, og i stedet var holdet så uheldige, da Mathias Myrthue headede et indlæg i eget net. Herfra pressede holdet endnu mere på, men i overtiden sendte Jonas Hebo Rasmussen et brag af et langskud op i krogen.

Thisted tager lørdag imod Brønshøj.