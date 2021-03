Thisted skuffede mod oprykkere

FODBOLD:Efter to sejre i årets to første kampe i 2. division kom Thisted FC onsdag lidt ned på jorden igen, da det på hjemmebane kun blev til skuffende 0-0 mod oprykkerne fra Holstebro.

Thyboerne havde vundet med to gange 1-0 i 2021's to første opgaver mod FC Sydvest og Jammerbugt FC, men mod Holstebro formåede Bo Thomsens tropper aldrig at få hul på bylden.

Dermed forpassede Thisted FC muligheden for at kravle op på tredjepladsen i 2. divisions pulje 1. Thisted er nummer fire med 24 point for de første 13 kampe.