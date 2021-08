Thisted slog nedrykkere i sæsonpremieren: - Det var en klassestart

FODBOLD:Med en 1-0-sejr på udebane over nedrykkede Kolding fik Thisted FC lørdag en perfekt sæsonstart i 2. division.

Laus Østervig Nielsen blev matchvinder, da han scorede kampens enlige mål otte minutter inde i anden halvleg.

- Det var en klassestart, må man sige. Det var helt suverænt, for vi afgav jo ikke noget. Raahauge (målmand Andreas Raahauge, red.) havde ikke en redning, og vi var tættere på 2-0 eller 3-0.

- Vi havde lidt problemer i starten af anden halvleg, hvor vi lige skulle på plads, og det blev også lidt hektisk til sidst, men vi havde jo kæmpe chancer ved både Mathias Andersen, Mikkel Agger og Yao (Dieudonne, red.).

- Nu kan det godt være, at Kolding vil sige, at de underpræsterede, men jeg tror faktisk bare, at det var os, der gjorde dem dårlige. Vi var på et topniveau i forhold til den her række, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Kolding er på forhånd udråbt som den store oprykningskandidat i 2. division, men med lørdagens sejr gav Thisted det første bevis på, at de formentlig også skal tages alvorligt i det spil.

- Selvfølgelig er der optimisme, men vi skal huske, at det her kun var én kamp. Det er fantastisk at tage til Kolding og vinde og periodevist dominere mod en modstander med det setup, de har. Vi har en god og stærk trup, så jeg kan ikke se, hvorfor vi lige pludseligt skulle ende med at være helt til hegnet. Vi er dygtige, når vi er tilstede på den måde, vi var i dag, siger Bo Thomsen.