Thisted smadrede gæstende fynboer

FODBOLD: : FC Thy - Thisted Q fortsætter sin fremgang i Kvindeligaen, og onsdag gik det ud over Odense, der blev slået med hele 5-0.

- Vi havde jo fået masser af selvtillid ved tage point mod Fortuna for første gang, men Odense håbede også at kunne bygge videre på, at de kun tabte med 2-1 til Brøndby. Men vi må bare sige, at vi var totalt overlegne, siger træner Torben Overgaard.

- De har et skud på overliggeren ved 4-0, og ellers har de to skud fra 30 meter, og det er alt. Samtidig er det os, der er overlegne på fysikken til sidst, og det viser igen bare, hvor meget vi har formået at rykke os det seneste. Det er jeg mest stolt af, siger han.

Torben Overgaards tropper skal nu spille lørdag igen, hvor der venter et møde med VSK Aarhus.