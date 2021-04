Thisted-spiller scorer direkte på hjørnespark i ny storsejr: - Vi har lov at drømme

FODBOLD:Thisted FC viste endnu engang 2. påskedag, at de skal regnes som en af topkandidaterne til at tage førstepladsen i 2. divisions pulje 1, og dermed den direkte billet op i NordicBet Ligaen.

På en blæsende bane på Lerpyttervej, hvor vejret fik en positiv hovedrolle for hjemmeholdet, fortsatte Thisted den fornemme start på forårssæsonen. FC Sydvest blev således sendt tilbage til grænselandet med et nederlag på 3-0.

- Det hele hænger bare godt sammen for os i øjeblikket. Vi har en stærk forsvarskæde, og det gør, at vi offensivspillere ikke føler så stort et pres, men vi gør det nu meget godt alligevel, lyder det underspillet fra kantspilleren Mads Vang, der selv kom på måltavlen på et direkte hjørnespark.

Thisted har med mandagens sejr taget 16 af 21 mulige point i foråret, hvilket sender 2. divisionsklubben op på tredjepladsen med kun to point op til førerholdet B93.

- Vi føler, at vi har momentum for tiden, og det skal vi bygge videre på. Vi er i hvert fald meget optimistiske, sådan som tingene ser ud i øjeblikket, siger kantspilleren, der tager den gode forårsstart med ophøjet ro.

- Vi har lov til at håbe og drømme om førstepladsen, men vi bevarer målsætningen om top-6. Vi har en trup, som har spillet sammen i to år snart, og det gør, at vi kender hinanden utroligt godt.

- Målet er, at vi på et tidspunkt kan tage turen op i NordicBet Ligaen, men vi må se, hvornår det bliver, lyder det fra Mads Vang.

Thisted FC - FC Sydvest 05 Tønder 3-0 (1-0) Mål: 1-0 Yao Dieudonne (32. minut), 2-0 Mads Vang (61. minut), 3-0 Frederik Sloth (76. minut) VIS MERE

Det var igen, igen Yao Dieudonne, som startede løjerne i Thisted-offensiven. Efter 32 minutter lobbede angriberen elegant bolden over Sydvest-målmanden til 1-0.

Et kvarter inde i anden halvleg fordoblede nordvestjyderne føringen, da vinden fik afgørende betydning.

Kantspilleren Mads Vang gjorde klar til at sparke hjørnespark, men i stedet for at ramme en holdkammerat, fik naturens kræfter så meget fat i bolden, at den snød målmanden og sejlede direkte i mål.

- Jeg havde luret, at der var en del vind, men det var nu ikke, fordi jeg gik efter at score direkte. Jeg gav bare bolden fuld smæk, og så fik vinden fat i bolden, lyder det med et grin fra målscoreren.

Det sidste mål blev sat ind af Frederik Sloth, som scorede sæsonens første mål i 2. division til slutresultatet 3-0.